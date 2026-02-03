Die Fleischerei in der Bitterfelder Burgstraße hat seit Mitte Januar einen neuen Eigentümer. Was die Hintergründe sind.

Die Filiale der Landfleischerei Schlaitz in der Bitterfelder Burgstraße wurde von der Fleischerei Broda betrieben.

BITTERFELD/MZ. - Die Fachfleischerfamilie Broda ist expandiert. Wie Juniorchef Nick Broda mitteilt, habe man drei Metzgereien von „Schlaitzer Agrarprodukte“ übernommen. Damit wird es zwar weiterhin frische Fleischprodukte und Imbissgerichte geben, dennoch wird sich für die Kunden etwas ändern: Broda wird künftig sein typisches Sortiment vertreiben.