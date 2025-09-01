Bitterfeld/MZ/uro. - Wer in den kommenden Tagen mit dem Fahrzeug im Altkreis Bitterfeld unterwegs ist, wird gleich zweimal ausgebremst.

So ist laut Mitteilung aus der Landkreisverwaltung die Landesstraße 138 in der Gemeinde Muldestausee betroffen. Im Ortsteil Muldenstein wird die Jeßnitzer Straße/Ecke Friedersdorfer Straße ab Montag, 1. September, bis voraussichtlich 12. September voll gesperrt. Als Grund wird der Neubaus eines Hausanschlusses genannt. Die Umleitung ist ausgeschildert und führt über die L 138, die Burgkemnitzer Straße (K 2037) und die Steinlausigker Straße (Am Bahnhof) zurück zur L 138. Die Umleitung führt auch in gegenläufiger Richtung. Kraftfahrer werden gebeten, nur die ausgewiesene Strecke zu befahren.

Gesperrt wird außerdem die Landesstraße 135/ L 138 in Raguhn-Jeßnitz, – und zwar in Roßdorf. Dort soll ab Dienstag, 2. September, eine Deckensanierung der Fahrbahn erfolgen. Als Umleitungsstrecke ist die L 135 (Jeßnitzer Straße, Straße nach Altjeßnitz und weiter zur L 138 genannt. Die Umleitung gilt auch in gegenläufiger Richtung. Sie ist gut sichtbar ausgeschildert und sollte von allen Verkehrsteilnehmern auch zwingend eingehalten werden. Nach derzeitigem Stand geht die Landkreisverwaltung davon aus, dass die Sanierungsarbeiten maximal eine Woche dazu. Die Straße soll ab 8. September wieder befahrbar sein.