Der Mann hatte am Dienstag alkoholische Getränke im Wert von etwa 20 Euro in seinem Einkaufskorb verstaut und wollte damit das Ladengeschäft verlassen.

Ladendieb ertappt: Verkäuferin schließt in Sandersdorf Getränkemarkt ab und verhindert Flucht

Blick in eine Getränkeabteilung.

Sandersdorf/MZ. - Die Angestellte eines Getränkemarkts in Sandersdorf hat am Dienstag, 17. Dezember, ihren Markt geschlossen, um die Flucht eines Ladendiebes zu verhindern. Das hat die Polizei in Anhalt-Bitterfeld mitgeteilt.

Der Mann hatte gegen 13 Uhr alkoholische Getränke im Wert von etwa 20 Euro in seinem Einkaufskorb verstaut und wollte damit das Ladengeschäft in der Straße der Neuen Zeit verlassen, ohne zu bezahlen. Einer 24-jährigen Angestellten war das nicht entgangen. Sie stellte sich dem Mann in den Weg und musste später sogar den Getränkemarkt zeitweise schließen, da der 61 Jahre alte Mann immer wieder Versuche unternahm, das Geschäft zu verlassen.

Durch eine hinzugerufene Polizeistreife wurde am Ende die Identität des Seniors festgestellt werden. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Das Diebesgut verblieb im Einkaufsmarkt.