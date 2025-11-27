Ein Mann hat am Dienstag in Bitterfeld mehrere Passanten angegriffen. Die Polizei konnte den 32-Jährigen fassen.

Der Tatverdächtige wurde in einer Wohnung in der Jeßnitzer Straße in Bitterfeld vorläufig festgenommen.

Bitterfeld/MZ. - Ein 32-jähriger Mann hat am Dienstag, 25. November, in Bitterfeld mehrere Menschen attackiert und verletzt. Das haben Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitgeteilt. Der Deutsche sitzt seit Mittwoch in Untersuchungshaft.

Mann hat in der Theodor-Heuss-Straße in Bitterfeld eine Frau angegriffen

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der 32-Jährige am Dienstag gegen 19 Uhr vor einem Mehrfamilienhaus in der Theodor-Heuss-Straße auf die ihm bekannte 44-Jährige getroffen. Ohne erkennbaren Grund soll der Mann der Frau einen Kopfstoß sowie weitere Schläge mit der Hand versetzt haben. Ein Anwohner sei der Frau zu Hilfe geeilt und habe den Angreifer selber attackiert. Kurz darauf flüchteten der Anwohner und die Frau in den Keller des Hauses. Der Täter wiederum flüchtete vom Tatort.

Durch umgehend eingesetzte Polizeikräfte konnte der 32-jährige Tatverdächtige wenig später in einer Wohnung in der Jeßnitzer Straße festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Der Mann hatte bei der Auseinandersetzung zuvor eine Platzwunde am Kopf erlitten und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ein Alkoholtest war dort mit einem Wert von über ein Promille positiv.

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der 32-Jährige am Dienstag bereits mehrfach auffällig geworden war.

So soll sich der Mann bereits in den Nachmittagsstunden in einer Wohnung in der Bitterfelder Grünstraße zusammen mit einer 35-jährigen Frau und einem 29-jährigen Mann aufgehalten haben. Aufgrund zunehmender Aggressivität sei der Gast der Wohnung verwiesen worden. Kurze Zeit später kehrte er jedoch wieder zurück und versuchte, die Frau anzugreifen, was der 29-Jährige verhinderte. Daraufhin zückte der Angreifer ein Pfefferspray, versprühte es und flüchtete. Der Mann und die Frau in der Wohnung erlitten Reizungen der Augen und im Gesicht und wurden vor Ort medizinisch versorgt.

Im Anschluss begab sich der 32-Jährige in den Bereich des Bitterfelder Kornhausplatzes. Dort soll er gegen 17.20 Uhr einen 35-jährigen Passanten zunächst mit seinem Fahrrad bedrängt und anschließend damit beworfen haben. Bei der Abwehr des Fahrrads zog sich der Angegriffene eine Verletzung im Handbereich zu. Auch er wurde zur Versorgung der Wunde in ein Krankenhaus gebracht.

Auf dem Marktplatz in Bitterfeld hat der 32-Jährige einem 16-Jährigen zwei Kopfnüsse versetzt

Nach dem Vorfall am Kornhausplatz soll der Mann auf dem Marktplatz in Bitterfeld einem 16-Jährigen grundlos zwei Kopfstöße versetzt haben, der dadurch Kopfschmerzen erlitt. Anschließend soll er eine in der Nähe befindliche Werbetafel beschädigt haben. Der Schaden dort liegt bei 150 Euro.

Nach Aktenvorlage am Mittwoch hat die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau Haftantrag gegen den 32-Jährigen gestellt. Nach Vorführung bei der Haftrichterin am Amtsgericht Bitterfeld ordnete diese gegen den Mann Untersuchungshaft an. Der 32-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.