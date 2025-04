Bücherstube im Turm, Blumen gestalten und Musik lauschen: In der Werbener Kirche ist immer etwas los. Wie der Kirchenbeirat das geschafft hat und was man noch schaffen will.

Werben/MZ. - Überall gibt es etwas zu entdecken in der Werbener Kirche. Sei es schon beim Eintreten, wenn an der Decke die Weihnachtsbotschaft „Ehre sei Gott in der Höhe“ begrüßt. So hatte sich das Kirchenbeirat Volker Neuholz gewünscht. An vielen Stellen hat er selbst den Pinsel geschwungen oder gemeinsam mit fleißigen Helfern die kleine Kirche verschönert.