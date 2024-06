Nachhaltige Pflege und Bildung im Einklang mit der Natur stehen in Brehna und Ramsin auf dem Plan. Der Nachwuchs übernimmt Baumpatenschaften und pflanzt zusätzlich Blumen an.

Brehna/MZ. - Das Engagement der Kinder in Brehna und Ramsin stand im Mittelpunkt der Patenschaftsübergabe für Baumbeete. Bürgermeisterin Steffi Syska (parteilos) und Julia Tauer vom BUND Sachsen-Anhalt begleiteten die Aktionen und halfen den jungen Baumpaten bei ihren Pflanzungen. In Brehna übernahm der Hort die Pflege der Winterlinde auf dem Marktplatz, während in Ramsin die Kita Sonnenschein ab sofort für Pflege der Linde am Dorfplatz verantwortlich ist.