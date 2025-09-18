Mit Hilfe der Firma Erd- und Tiefbau Bitterfeld hat die Förderschule „Erich Kästner“ ihren Schulgarten erweitert. Jetzt gibt es mehr Platz für Gemüse, Blumen und grünes Lernen.

Die Kinder entdecken im September die letzten Erdbeeren und vernaschen sie direkt im Schulgarten.

Bitterfeld/MZ. - Zwischen frischer Erde, jungen Pflanzen, reifen Früchten und fleißigen Kinderhänden ist das Summen und Rascheln nicht zu überhören. Der Schulgarten der Förderschule „Erich Kästner“ in Bitterfeld ist größer geworden und wird nun noch stärker zum grünen Herz der Schule.