In Wolfen hat es die Polizei mit der Aufarbeitung eines nicht alltäglich Unfalls zu tun.

Kettenreaktion in Wolfen - Biker ohne Helm und unter Drogen crasht in Auto - Dann ist das Bike weg

Wolfen/MZ. - Einen besonderen Einsatz gab es für die Polizei in der Nacht zum Mittwoch, 17. September, in Wolfen. Gegen 2.30 Uhr am Mittwoch fuhr ein 42-Jähriger mit einem Motorrad auf einem Parkplatz in der Bobbauer Straße und stieß dort frontal in die Seite eines dort abgestellten BMW. Der Biker trug keinen Helm und zog sich durch den Aufprall leichte Verletzungen zu.

Der Besitzer des Autos, der auf das Geschehen aufmerksam wurde und die Polizei verständigt hatte, konnte noch beobachten, wie zwei weitere Personen hinzukamen und mit dem Motorrad wieder verschwanden. Weit kamen sie damit allerdings nicht. Es wurde kurze Zeit später in einem angrenzenden Gebüsch gefunden. Die Maschine war weder für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen noch bestand eine Haftpflichtversicherung.

Auch ergaben sich Anhaltspunkte, dass der Fahrer sowohl unter Alkohol- als auch unter Drogeneinfluss steht. Ein Atemalkoholtest wies einen Wert von einen Promille aus und ein Drogenschnelltest verlief positiv. Zudem ist der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Beamten ordneten eine Blutprobenentnahme an und stellten das Motorrad sicher.

Der Sachschaden daran beträgt rund 2.000 Euro, der am BMW beläuft sich auf etwa 4.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.