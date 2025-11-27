weather starkbewoelkt
Halle (Saale), Deutschland
Die Zufahrt von der Bundesstraße 100 nach Holzweißig ist gesperrt. Was sind die Gründe für die Sperrung? Mehr dazu auch im Video.

Von Frank Czerwonn Aktualisiert: 28.11.2025, 09:42
Die Friedensstraße Richtung Holzweißig ist gesperrt. (Foto: Benjamin Telm)

Holzweissig/MZ. - Zwei Tage später als ursprünglich vorgesehen ist am Mittwoch die Zufahrt von der B 100 nach Holzweißig gesperrt worden. Autofahrer müssen längere Wege in Kauf nehmen. Grund für die Sperrung sind laut Landkreis dringende Erdarbeiten unmittelbar hinter der Kreuzung Brehnaer Straße/Straße des Friedens.