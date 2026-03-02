weather heiter
  4. Gefährliche Raupe breitet sich aus: Kampf gegen Eichenprozessionsspinner - Gemeinde Muldestausee lässt schon jetzt 180 Bäume besprühen

Neues Jahr, neues Pech. Jedes Frühjahr geht die Angst vor dem Eichenprozessionsspinner im Altkreis Bitterfeld um. Die Gemeinde Muldestausee wird präventiv tätig.

Von Jan Wätzold 02.03.2026, 12:47
Die gefährlichen Raupen des Spinners am Weg. Foto: Ferid Giebler

Pouch/MZ. - Neues Jahr, neues Pech. Jedes Frühjahr geht die Angst vor dem Eichenprozessionsspinner im Altkreis Bitterfeld um. Damit sie unbegründet bleibt, macht die Gemeinde Muldestausee schon jetzt gegen die Brut des Nachtfalters mobil.