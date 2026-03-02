Gefährliche Raupe breitet sich aus Kampf gegen Eichenprozessionsspinner - Gemeinde Muldestausee lässt schon jetzt 180 Bäume besprühen
02.03.2026, 12:47
Pouch/MZ. - Neues Jahr, neues Pech. Jedes Frühjahr geht die Angst vor dem Eichenprozessionsspinner im Altkreis Bitterfeld um. Damit sie unbegründet bleibt, macht die Gemeinde Muldestausee schon jetzt gegen die Brut des Nachtfalters mobil.