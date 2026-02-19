Das Halle Leipzig The Style Outlets begrüßt einen neuen Mieter. Die Eröffnung ist am Donnerstag, 26. Februar, geplant.

Outlet erweitert Angebot für Familien - Bekannte Marke kommt mit „Kids“-Ableger an A9 bei Brehna

Brehna/MZ/JLE. - Das Halle Leipzig The Style Outlets begrüßt einen neuen Mieter. Nach Angaben von Betreiber Neinver eröffnet am Donnerstag, 26. Februar, Jack & Jones Kids einen neuen Store.

Jack & Jones ist bereits seit 2019 im Center ansässig. In dem neuen, rund 200 Quadratmeter großen Store sollen Besucher nun auch modische Kinderkleidung der beliebten dänischen Marke zu attraktiven Outlet-Preisen finden.

Jack & Jones Kids erweitert Angebot im Halle Leipzig The Style Outlets

„Mit Jack & Jones Kids erweitern wir unser Angebot für Familien um eine beliebte Marke. Wir freuen uns, unseren Besuchern damit noch mehr Auswahl im Kinderbereich bieten zu können“, erklärt Robin Lippold, Center Manager des Halle Leipzig The Style Outlets.

Jack & Jones Kids bietet Casualwear für junge Modefans im Halle Leipzig The Style Outlets. Foto: Jack and Jones Kids

Zur Eröffnung erwartet die Besucher zur Feier des Tages ein besonderes Angebot: Beim Kauf von drei ausgewählten Artikeln ist der günstigste gratis.

Jack & Jones baut Präsenz in Brehna weiter aus

Jack & Jones sei bekannt für lässige und moderne Mode. Mit der Kids-Sparte bringe die Marke diesen Stil nun auch für die jüngsten Kunden ins Halle Leipzig The Style Outlets, so die Neinver-Hoffnung. Das Sortiment umfasst T-Shirts, Hoodies, Jeans und vieles mehr.

„Wir freuen uns sehr, mit Jack & Jones Kids nun auch im Halle Leipzig The Style Outlets vertreten zu sein. Der Standort bietet uns eine tolle Möglichkeit, Familien in der Region anzusprechen und unsere Kinderkollektion vor Ort zu präsentieren“, erklärte sich Manouk Huijgens, Head of Outlet bei Jack & Jones.

Passend zur Store-Eröffnung findet am Donnerstag, 26. Februar, auch der Super Thursday im Halle Leipzig The Style Outlets statt.