weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Sangerhausen
    4. >

  4. Investition in den Brandschutz: Innenministerin übergibt neues Löschfahrzeug: Roßlaer Feuerwehr rüstet für künftige Einsätze auf

EIL:
Traurige Gewissheit: Das Kaufland im Südstadt Center in Halle schließt endgültig!
Traurige Gewissheit: Das Kaufland im Südstadt Center in Halle schließt endgültig!

Investition in den Brandschutz Innenministerin übergibt neues Löschfahrzeug: Roßlaer Feuerwehr rüstet für künftige Einsätze auf

Das neue Tanklöschfahrzeug hat die Gemeinde Südharz mit finanzieller Unterstützung des Landes Sachsen-Anhalt beschaffen können. Warum es bei der Roßlaer Ortswehr gebraucht wird.

Von Helga Koch 19.02.2026, 14:45
Schlüsselübergabe durch Bürgermeister Peter Kohl (3.v.r.) an Roßlas Wehrleiter Lars Wiechert (2.v.r.) und Stellvertreter Eric Michael (2.v.l.). Zu Gast waren Innenministerin Tamara Zieschang, der Sangerhäuser Landtagsabgeordnete Matthias Redlich (3.v.l.) sowie Kreisbrandmeister Steffen Kujas (re.).
Schlüsselübergabe durch Bürgermeister Peter Kohl (3.v.r.) an Roßlas Wehrleiter Lars Wiechert (2.v.r.) und Stellvertreter Eric Michael (2.v.l.). Zu Gast waren Innenministerin Tamara Zieschang, der Sangerhäuser Landtagsabgeordnete Matthias Redlich (3.v.l.) sowie Kreisbrandmeister Steffen Kujas (re.). (Foto: Maik Schumann)

Roßla/MZ. - Findet die Jahreshauptversammlung der Roßlaer Ortswehr üblicherweise im Versammlungsraum des Gerätehauses statt, wurde diesmal die Fahrzeughalle genutzt. Aus einem freudigen Anlass: Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) übergab ein neues Löschfahrzeug und Südharz' Bürgermeister Peter Kohl (parteilos) den symbolischen Fahrzeugschlüssel an Wehrleiter Lars Wiechert.