Das neue Tanklöschfahrzeug hat die Gemeinde Südharz mit finanzieller Unterstützung des Landes Sachsen-Anhalt beschaffen können. Warum es bei der Roßlaer Ortswehr gebraucht wird.

Schlüsselübergabe durch Bürgermeister Peter Kohl (3.v.r.) an Roßlas Wehrleiter Lars Wiechert (2.v.r.) und Stellvertreter Eric Michael (2.v.l.). Zu Gast waren Innenministerin Tamara Zieschang, der Sangerhäuser Landtagsabgeordnete Matthias Redlich (3.v.l.) sowie Kreisbrandmeister Steffen Kujas (re.).

Roßla/MZ. - Findet die Jahreshauptversammlung der Roßlaer Ortswehr üblicherweise im Versammlungsraum des Gerätehauses statt, wurde diesmal die Fahrzeughalle genutzt. Aus einem freudigen Anlass: Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) übergab ein neues Löschfahrzeug und Südharz' Bürgermeister Peter Kohl (parteilos) den symbolischen Fahrzeugschlüssel an Wehrleiter Lars Wiechert.