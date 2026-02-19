EIL:
Investition in den Brandschutz Innenministerin übergibt neues Löschfahrzeug: Roßlaer Feuerwehr rüstet für künftige Einsätze auf
Das neue Tanklöschfahrzeug hat die Gemeinde Südharz mit finanzieller Unterstützung des Landes Sachsen-Anhalt beschaffen können. Warum es bei der Roßlaer Ortswehr gebraucht wird.
19.02.2026, 14:45
Roßla/MZ. - Findet die Jahreshauptversammlung der Roßlaer Ortswehr üblicherweise im Versammlungsraum des Gerätehauses statt, wurde diesmal die Fahrzeughalle genutzt. Aus einem freudigen Anlass: Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) übergab ein neues Löschfahrzeug und Südharz' Bürgermeister Peter Kohl (parteilos) den symbolischen Fahrzeugschlüssel an Wehrleiter Lars Wiechert.