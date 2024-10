Der Förderverein Salzfurtkapelle/Wadendorf will die Historie für die folgenden Generationen anschaulich erhalten – und hat dafür viele Partner gefunden. Am kommenden Sonnabend gibt es dazu einen Rundgang.

Salzfurtkapelle/MZ. - So mancher Salzfurther oder Capellaner ist in den vergangenen Wochen verwundert oder interessiert stehengeblieben: Vor einem Haus, an dem plötzlich eine besondere Tafel angebracht ist. Oder an einem Trafohäuschen, das sich mit einem Mal farbenfroh und mit interessanter Malerei präsentiert.