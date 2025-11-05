Schülerinnen und Schüler der Grundschule Brehna trainieren mit der Jugendverkehrsschule Oranienbaum das sichere Abbiegen und das richtige Einschätzen von Verkehrssituationen.

Brehna/MZ. - Es rollt in der Turnhalle: Viertklässler der Grundschule Brehna haben mit der Jugendverkehrsschule Oranienbaum trainiert, um sicherer im Verkehr zu werden. Die mobile Einheit brachte die Fahrräder mit. Wie eine solche Einheit abläuft, erklärte Projektleiter Matthias Johannes von der Jugendverkehrsschule: „Einmal wird es erklärt, ich bin es abgelaufen, einmal haben wir es vorgefahren, jetzt sind die Schüler dran.“ Für die vierte Klasse setze sein Team Schwerpunkte: links abbiegen, am Hindernis vorbeifahren, Vorfahrt an der Kreuzung. „Ganz großen Wert legen wir auf den sogenannten Schulterblick“, sagte Johannes. Wer nur zur Seite schaue, sehe nicht, was hinter ihm passiert.