Täglich kämpft das Tierheim Bitterfeld mit den Folgen unkastrierter Katzen, die wild leben oder Freigänger sind. Hunderte davon nimmt das Team jedes Jahr auf, sodass der Platz kaum noch reicht. Wie man damit umgeht.

Immer mehr Katzenbabys - Tierheim in Bitterfeld kämpft mit den Folgen unkastrierter Tiere

Das Tierheim in Bitterfeld kommt durch eine Katzenbaby-Welle an seine Grenzen und fordert zur Kastration auf.

Bitterfeld/MZ. - Jedes Jahr aufs Neue spitzt sich die Lage im Tierheim Bitterfeld zu. Vor allem während der Paarungszeit der Katzen. Zwischen April und Oktober ist die Einrichtung am Limit. „Katzen, Katzen über Katzen“, moniert Leiterin Grit Bürger. Mindestens 500 Katzen beherberge das Tierheim jährlich. Eine Zahl, die Grit Bürger und ihrem Team zunehmend über den Kopf wachse.