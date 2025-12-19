In einem ICE auf der Strecke von Berlin nach Leipzig ist es am späten Donnerstagabend, 18. Dezember, zu einem Zwischenfall gekommen.

Gegen 23.40 Uhr hatte die Zugbegleiterin die Bundespolizei über einen aggressiven Fahrgast informiert. Der Mann hatte kein gültiges Ticket und sollte den ICE bei einem Sonderhalt in Bitterfeld verlassen.

Auf dem Weg zum Dienstabteil beleidigte der Mann die Bahnmitarbeiterin massiv, bedrohte sie und deutete an, ein Messer sowie eine Schusswaffe bei sich zu haben.

Einsatzkräfte des Bundespolizeireviers Dessau fuhren mit Blaulicht und Martinshorn nach Bitterfeld. Nach deren Ankunft teilte die verängstigte Zugbegleiterin den Beamten mit, dass der Mann geflüchtet sei und gab eine detaillierte Personenbeschreibung des Gesuchten ab. Die Bundespolizisten gingen auf die Suche und konnten den Tatverdächtigen vor dem Bitterfelder Bahnhof ausfindig machen.

Bei der Durchsuchung der Person und seiner mitgeführten Sachen konnten die Beamten keine verbotenen oder gefährlichen Gegenstände feststellen. Der 29-jährige Deutsche erhielt Strafanzeigen unter anderem wegen des Erschleichens von Leistungen, Beleidigung, Bedrohung und Hausfriedensbruchs.