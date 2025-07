Renneritz/MZ. - Der niederländische Pilot, der am Dienstagmittag mit seinem Segelflugzeug im Anflug auf den Flugplatz Renneritz verunglückt ist, ist inzwischen in das Fliegerlager am Flugplatz zurückgekehrt. Nach der Untersuchung im Krankenhaus war er noch am Dienstag als unverletzt entlassen worden. Auch die Ergebnisse der Ermittlung zu dem Unglück sind abgeschlossen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.