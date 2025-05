Bitterfeld/MZ. - Etwas unternehmen am freien Donnerstag: Nur was? Das Angebot am Himmelfahrtstag ist groß und längst nicht nur die Männer gemacht. Auch ganze Familien kommen im Altkreis auf ihre Kosten. Die MZ hat einige Tipps zusammengetragen.

Bitterfeld-Wolfen

Zu einer Party für die ganze Familie wird in das Restaurant „Heimathafen“ samt Seeterrasse am Bitterfelder Goitzschesee eingeladen. Ab 10 Uhr gibt es unter anderem Räucher-Forelle und Knacker frisch aus dem Ofen, eine Grillstation, Fassbier und andere kulinarische Leckereien. Für die Jüngsten wird eine Hüpfburg aufgebaut.

Auch die „Seensucht“ in Bitterfeld deklariert den Himmelfahrtstag als Familientag. Ab 9 Uhr kann man mit einem Frühstück in den Tag starten.

Greppin

Die Greppiner Longhorns laden ab 10 Uhr zur Männertagsfeier in die „Longhorn-City“ neben dem Greppiner Reitplatz ein, die sich in eine rustikale Festmeile verwandelt. Wer den Tag in geselliger Runde verbringen will, kann sich auf ein Programm mit Musik, Line-Dance und viel Bewegung freuen. Kühle Getränke und Deftiges vom Grill stehen bereit. Die Veranstalter kündigen einen unterhaltsamen Tag an, der gute Stimmung und entspannte Western-Atmosphäre verspricht. Willkommen sind nicht nur Männer, sondern auch Familien, Freunde und Tanzbegeisterte aus der Region.

Muldestausee

An der Schachtbaude Pannenkoek in Schlaitz sind Ausflügler am Männertag willkommen. Ab 10 Uhr werden der Grill und die Gulaschkanone mit Erbsensuppe angeheizt. Für Kinder wird eine Hüpfburg aufgebaut. Und auch für musikalische Untermalung ist an und in der Gaststätte am Muldestausee gesorgt.

Wer es deftig mag, sollte Schlaitz als Reiseziel fest einplanen. Die Landgaststätte ruft auch in diesem Jahr das Himmelfahrtskommando aus und lockt von Haxn und Eisbein bis die Schwarte kracht. Dazu gibt es XXL-Bratwürste.

In Rösa lädt die Ortsgruppe des Vereins Dübener Heide in den Park unterhalb der Grundschule. Von 10 bis 17 Uhr gibt es Bier, Radler, Wein und alkoholfreie Getränke. Auch der Würstchenkessel wird angeheizt.

Sandersdorf-Brehna

Im Kultlokal „Sporti’s“ im Sandersdorfer Sportzentrum erwartet die Besucher einiges zu Himmelfahrt. Neben Bier und Gegrilltem wird das Kräftemessen beim Wettnageln und im Arm-Wrestling angeboten. Eine Hüpfburg für die Kinder steht ebenfalls bereit.

Raguhn-Jeßnitz

Himmelfahrt entlang der Mulde ist nicht zuletzt eine Sache für die Vereine der Stadt. Ab 9 Uhr wird mit dem Feuerwehrverein Florian am Raguhner Gerätehaus gefeiert. Zur selben Zeit öffnet der Wasserwehrverein in der Kleinen Gasse in Jeßnitz seine Pforten. Außerdem warten die Sportler der SG Jeßnitz auf dem Jahnsportplatz auf Besucher. Um 10 Uhr beginnt die Himmelfahrtsparty des Feuerwehrvereins Jeßnitz rund um das Gerätehaus.

Traditionsgemäß zelebriert der Kanuverein Jeßnitz den Männertag nicht nur für Vereinsmitglieder. Um 10 Uhr geht es auf dem Vereinsgelände in der Muldensteiner Straße 31 los. Neben Steaks und Würstchen verspricht Vereinspräsident Frank Stiehler als besonderen Leckerbissen Schwarzbiergulasch. „Und diverse Kaltgetränke.“

Offen hat auch die Gaststätte „Zum Bootshaus“ in Raguhn. Männertag steht dort ab 10 Uhr auf dem Programm. Natürlich gibt es Bier und andere Getränke, Gegrilltes und Eisbein mit Sauerkraut.

Zörbig

Der Förderverein Gut Mößlitz öffnet um 10 Uhr die Tore seines historischen Anwesens und lädt Ausflügler zur Familienkaffeestube ein. Die Gäste erwartet selbstgebackener Kuchen, Bier vom Fass sowie Herzhaftes vom Grill. Das weitläufige Gutsgelände bietet Platz für Familien- und Radtourenpausen. Sitzgelegenheiten im Grünen laden zum Verweilen ein. Mit dem Erlös der Party unterstützt der Verein den Erhalt der denkmalgeschützten Anlage.