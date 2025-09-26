Im Onlinechat hat sich ein Mann als Arzt ausgegeben und eine Frau aus Bitterfeld-Wolfen mit Liebesschwüren überhäuft. Doch dann kam alles anders. Polizei warnt vor neuer Betrugsvariante des Love-Scammings.

Abzocke statt Liebe. Mit dieser Masche ist ein Betrüger bei einer Frau aus Bitterfeld-Wolfen gescheitert.

Bitterfeld/MZ. - Dass Heiratsschwindelei nicht aus der Mode kommt, musste eine 65-Jährige aus dem Raum Bitterfeld-Wolfen kürzlich erfahren. Ein falscher Arzt hat versucht, die Frau mit Liebesschwüren dreist über den Tisch zu ziehen. Doch seine Rechnung ging nicht auf.