  4. Lover-Betrug platzt: Heiratsschwindler geht k.o. - Bitterfeld-Wolfenerin lässt falschen Liebesarzt abblitzen

Im Onlinechat hat sich ein Mann als Arzt ausgegeben und eine Frau aus Bitterfeld-Wolfen mit Liebesschwüren überhäuft. Doch dann kam alles anders. Polizei warnt vor neuer Betrugsvariante des Love-Scammings.

26.09.2025, 10:00
Abzocke statt Liebe. Mit dieser Masche ist ein Betrüger bei einer Frau aus Bitterfeld-Wolfen gescheitert. (Symolfoto: Imago/Photothek)

Bitterfeld/MZ. - Dass Heiratsschwindelei nicht aus der Mode kommt, musste eine 65-Jährige aus dem Raum Bitterfeld-Wolfen kürzlich erfahren. Ein falscher Arzt hat versucht, die Frau mit Liebesschwüren dreist über den Tisch zu ziehen. Doch seine Rechnung ging nicht auf.