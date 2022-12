Besinnliche Zeit im Outlet in Brehna - Weihnachtsmann wird Geschenke verteilen

Das Halle Leipzig The Style Outlet setzt auch in diesem Jahr seine traditionellen Weihnachtsaktionen fort. Was alles geplant ist.

Brehna/MZ - Das Halle Leipzig The Style Outlet setzt auch in diesem Jahr seine traditionellen Weihnachtsaktionen fort. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Auch an den nächsten Adventssamstagen sind für große und kleine Gäste zahlreiche Aktionen geplant, von Leckereien bis hin zu weihnachtlichen Besuchen.

Alle Aktionen sind auch dieses Jahr wieder mit einer Spende verbunden, die anschließend an gemeinnützige Organisationen übergeben wird. Im letzten Jahr gingen die Erlöse aus den Spendenaktionen an das Kinderhospiz Bärenherz in Leipzig, das Seniorenzentrum „Gisander“ und den Turnverein SG Union Sandersdorf.

Natürlich zeigt sich das Outlet in voller Weihnachtsstimmung. Mit funkelnden Lichtern und Weihnachtsdeko im gesamten Center können die Weihnachtseinkäufe erledigt werden. Passend zu dem festlichen Ambiente werden Glühwein und Kinderpunsch sowie weihnachtliches Popcorn serviert und mit dem Geschenkeeinpackservice kann man einen Stressfaktor der Vorweihnachtszeit umgehen. Ein besonderes Highlight ist für Samstag, 17. Dezember, geplant. Wer noch die letzten Einkäufe erledigt, den erwartet eine frühe Bescherung, bei der sich vor allem die kleinen Besucher freuen werden: Der Weihnachtsmann wird da sein und Geschenke verteilen.

Aber auch der Start ins neue Jahr lässt sich gut vorbereiten, denn wie im letzten Jahr hat das Center am 29. Dezember bis 21 Uhr geöffnet und lädt damit ein, sich selbst Wünsche zu erfüllen. Dazu wird Sekt angeboten und ein DJ begleitet den Jahresabschlusseinkauf mit angenehmer Musik – zudem lockt am gleichen Tag der „Super Thursday“ mit exklusiven Angeboten.