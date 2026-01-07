Das traditionsreiche Hafenfest an der Goitzsche in Bitterfeld findet 2026 nicht statt. Die Ursache für diese plötzliche Entscheidung liegt im vergangenen Jahr. Kann das Jubiläum des Bitterfelder Bogens ein Ersatz sein?

Bitterfelder Hafenfest völlig überraschend abgesagt - Diese Gründe nennt die Stadt

DJ Alex Christensen legte beim vergangenen Hafenfest in bitterfeld auf. Doch trotz Startpower kamen weniger Besucher als sonst. Das führte zu Problemen und jetzt zur Absage des Festes für 2026.

Bitterfeld/MZ. - Traurige Nachricht für 2026: Das traditionsreiche Bitterfelder Hafenfest wird in diesem Jahr nicht stattfinden. Die Stadt hat das dreitägige Spektakel am Stadthafen abgesagt. Doch was sind die Gründe für diese Entscheidung und ist damit das seit 2006 stattfindende Spektakel für alle Zeit Geschichte?