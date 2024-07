Ehemalige Norma-Filiale Großer Andrang zum Start: Fishbull hat in Jeßnitz einen neuen „Sonderpreis Baumarkt“ eröffnet

Der Fishbull „Sonderpreis Baumarkt“ hat am Montag eine neue Filiale in der Wolfener Straße von Jeßnitz eröffnet. Was es dort gibt - und was nicht.