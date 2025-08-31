Ende Juli hatte es hier schon einmal gebrannt: Am Sonntag waren die Feuerwehren erneut am ehemaligen Finanzamt in Bitterfeld gefordert.

Großeinsatz am Sonntagmorgen in Bitterfeld - Erneut brennt es am ehemaligen Finanzamt

Bitterfeld/MZ. - In der Nacht zum Sonntag, 31. August, hat es erneut am ehemaligen Finanzamt in Bitterfeld gebrannt.

Die Freiwillige Feuerwehr Bitterfeld war gegen 6 Uhr zu einem Gebäudebrand in die Bahnhofstraße, Ecke Ziegelstraße alarmiert worden. Die Einsatzkräfte ahnten bei dieser Einsatzadresse nichts Gutes, Ende Juli war das Nachbargebäude nahezu vollständig ausgebrannt. Die Feuerwehren waren damals 16 Stunden lang im Einsatz gewesen.

Als die ersten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, drang dichter Rauch aus dem Gebäudekomplex des alten Finanzamtes. Der Zugang zum Gebäude war sehr schwierig, da die Fenster im Erdgeschoss alle zugemauert waren. Am Ende verschafften sich die Einsatzkräfte über die Drehleiter Zugang zu einem Fenster im zweiten Obergeschoss. Anschließend wurde das Feuer bekämpft.

Im weiteren Verlauf wurde die Freiwillige Feuerwehr Holzweißig nachalarmiert, um weitere Atemschutzträger an der Einsatzstelle zu haben.

Bereits seid rund zwei Monaten brennt es in Bitterfeld-Wolfen immer wieder in leerstehenden Gebäuden, aber auch in Wäldern und auf Ödlandflächen.

Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehren Bitterfeld und Holzweißig sowie die Polizei mit insgesamt sieben Fahrzeugen und rund 30 Einsatzkräften.