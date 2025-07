Ehemaliges Finanzamt brennt Großbrand in Bitterfeld - Wie 20-Stunden-Löscheinsatz die Feuerwehren an ihr Limit bringt

In Bitterfeld ist am Sonnabend gegen 10 Uhr ein Feuer ausgebrochen, das einen Mammut-Einsatz nach sich zog. Anwohner wurden über Katwarn und Nina gewarnt. Was die Löscharbeiten so kompliziert machte.