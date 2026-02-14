Seit 130 Jahren sorgen sich Ehrenamtliche im Bitterfeld-Wolfener Ortsteil Greppin um Sicherheit und Brandschutz. Was im Kleinen begann, ist heute eine leistungsfähige Einsatzabteilung.

Greppiner Kameraden feiern 130. Geburtstag -„Wehr ist ein verlässlicher Partner in allen Notlagen“

Oberbürgermeister Armin Schenk war zu Gast bei der Greppiner Feuerwehr.

Greppin/MZ. - Großen Grund zur Freude hatten die Mitglieder der Ortsfeuerwehr Greppin. Sie feierten das 130-jährige Bestehen ihrer Wehr, die laut Bitterfeld-Wolfens Feuerwehrsprecher André Hempel in alten Unterlagen mit dem 30. Januar 1896 angegeben wird.