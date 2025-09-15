Greppin und Wachtendorf feiern gemeinsam an vier Tagen. Kunst und Kultur gehören ebenso dazu wie die erste Ausgabe der Biermeile. Ortsbürgermeister Claus zeigt sich begeistert.

Eine Herausforderung auf mehreren Ebenen war die erste Greppiner Biermeile am Samstag. Doch der Spaß stand auch hier im Vordergrund.

Greppin/MZ. - Vier Runden, vier Bier – schon die Formel klingt nach Spaß und Herausforderung zugleich. Zwei Dutzend Männer und Frauen wagen sich am Samstagvormittag, 13. September 2025, – um 11 Uhr, wohlgemerkt – auf dem Sportplatz an die erste Greppiner Biermeile, ein Wettbewerb, der so simpel wie tückisch ist. Denn vor jeder Runde muss ein Becher geleert werden. „Nach dem zweiten Bier war das Laufen schwierig, weil es trotzdem mehr wurde“, lacht Teilnehmer David Pforte. Die Zuschauer am Rand feuern begeistert an, während die Läufer mit Schaum an den Lippen und Kohlensäure im Bauch um die Wette laufen.