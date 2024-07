Am Montag war die offizielle Eröffnung: Nach mehr als vier Jahren Unterbrechung werden im Goitzsche Klinikum in Bitterfeld wieder Kinder geboren. Noel Lucien machte den Anfang. Hunderte Mädchen und Jungen sollen folgen.

Goitzsche Klinikum in Bitterfeld öffnet Geburtsklinik wieder: Noel Lucien heißt das Premierenkind

Medizinische Versorgung in Anhalt-Bitterfeld

Jennifer und Brian Richter mit Sohnemann Noel Lucien: Der kleine Junge ist das erste Kind, das in der wiedereröffneten Klinik geboren wurde.

Bitterfeld/MZ. - Noel Lucien Richter gehört alle Aufmerksamkeit. Der Junge ist das vierte Kind von Jennifer und Brian Richter aus Sandersdorf. In den Mittelpunkt rückt er als Premierengeburt. Noel Lucien erblickte am Montagmorgen im Goitzsche Klinikum in Bitterfeld das Licht der Welt. Er ist das erste Kind, das dort nach mehr als vierjähriger Pause geboren wurde. Er markiert somit auch einen Meilenstein.