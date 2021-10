Giftköder in Muldestausee gefunden - Polizei und Verwaltung mahnen zur Vorsicht

Pouch/MZ - Unruhe in der Gemeinde Muldestausee: Laut Angaben des Regionalbereichsbeamten der Polizei und des Ordnungsamtes wurden im September mehrfach Giftköder gefunden. Die Vorfälle ereigneten sich in den Ortsteilen Muldenstein und Friedersdorf. Besonders dramatisch: Ein Hund hat die Köder gefressen und ist danach verstorben. Wie genau die Giftköder aussehen und in welcher Menge sie gefunden wurden, ist nicht bekannt.

Dennoch geht die Gemeinde Muldestausee in die Offensive, greift den Hinweis der Polizei auf und teilt die entsprechende Warnung auf der eigenen Internetseite und in den sozialen Medien. „Ganz normal in solchen Situationen“, sagt Bürgermeister Ferid Giebler (parteilos), appelliert an Vorsicht und mahnt zur besonderen Aufmerksamkeit - in den betroffenen Ortsteilen, eigentlich aber im gesamten Gemeindegebiet. Der Appell geht nicht allein an Hundehalter und ist auch nicht auf Besitzer anderer Tiere wie Katzen begrenzt.

Obacht sollen tatsächlich alle Einwohner und Spaziergänger geben, die im Gemeindegebiet unterwegs sind. Finden diese einen Giftköder oder anderweitig präpariertes Futter, sollten sie möglichst umgehend die verantwortlichen Stellen über Fund, Fundort und mögliche Randbeobachtungen informieren.

Hinweise bitte über Telefon 03493/3010 direkt in das Revierkommissariat der Polizei in Bitterfeld oder an das Ordnungsamt der Gemeinde Muldestausee. Die Verwaltung ist telefonische unter 03493/9 29 95 53 oder via Mailordnungsamt@gemeinde-muldestausee.de erreichbar.