Kinder der Kita Buratino und aus dem Christophorushaus ziehen die ersten Gewinnnummern des Bitterfeld-Wolfener Adventskalenders. Es locken Preise im Gesamtwert von fast 5.000 Euro.

Die Kinder der Kita Buratino singen Lieder und ziehen anschießend die ersten Gewinnnummern.

Wolfen/MZ. - Wassertropfen, Seesterne und Bäume haben in Wolfen Glücksbringer gespielt. Denn so heißen die Gruppen der Kita Buratino und der Kita im Christophorushaus, die am Donnerstagvormittag vor der Schäfer’s Filiale in der Leipziger Straße aus einer Glückskiste die ersten Gewinnnummern für die Preise des Bitterfeld-Wolfener Adventskalenders gezogen haben. Die Mädchen und Jungen waren gut auf ihren Auftritt vorbereitet und erfreuten die zufälligen Passanten mit Liedern und Gedichten.