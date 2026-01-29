Die Pläne der Zörbiger Infrastrukturgesellschaft konkretisieren sich. Nun können auch Nachbarkommunen offiziell ihr Interesse am Genossenschaftsmodell bekunden.

Genossenschaftsmodell - Wie auch Zörbigs Nachbarn von den Windrädern profitieren können

Zörbig/MZ. - Eine Stadt auf dem Weg zur Klimaneutralität unterstützen und selber davon finanziell profitieren? An dieser Idee arbeitet die Zörbiger Infrastrukturgesellschaft (ZIG). Und nun ist klar: Nicht mehr nur Zörbiger können an dem Projekt offiziell ihr Interesse bekunden, sondern auch Bürger aus den benachbarten Kommunen.