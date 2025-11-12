„Einfach machen“ Generationenwechsel in Holzweißig: Warum ein 16-Jähriger in den Gemeindekirchenrat einzieht
Der Auszubildende aus Holzweißig ist das jüngste Mitglied im Leitungsgremium der Kirchgemeinde – und will neue Formen der Begegnung schaffen.
Aktualisiert: 12.11.2025, 14:51
Holzweißig/MZ. - In der evangelischen Kirchengemeinde Holzweißig kündigt sich ein Generationswechsel an. Mit Lennart Kirst ist im September erstmals ein 16-Jähriger in den Gemeindekirchenrat gewählt worden. Seine Wahl fällt in eine Zeit, in der sich mehrere Gemeinden der Region neu aufstellen – und sie ist zugleich ein bewusstes Signal, junge Menschen stärker in Verantwortung zu bringen.