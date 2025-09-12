weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  Kommunale Finanzen: Gemeinsam gegen den Landkreis - Vier Kommunen im Altkreis Bitterfeld klagen gegen Kreisumlage

Bitterfeld-Wolfen, Raguhn-Jeßnitz, Sandersdorf-Brehna und Muldestausee setzen auf Grundsatzentscheidungen des Gerichts.

Von Robert Martin und Ulf Rostalsky 12.09.2025, 12:00
Die Verwaltung des Landkreises Anhalt-Bitterfeld in Köthen
Die Verwaltung des Landkreises Anhalt-Bitterfeld in Köthen (Foto: DPA)

Bitterfeld/MZ. - Vier von fünf Kommunen des Altkreises Bitterfeld wollen juristisch gegen den Landkreis Anhalt-Bitterfeld und den von ihm erlassenen Bescheid über die von den Kommunen abzuführende Kreisumlage für das Jahr 2025 vorgehen. Das haben die Verwaltungen von Bitterfeld-Wolfen, Muldestausee, Raguhn-Jeßnitz und Sandersdorf-Brehna nach entsprechenden Beschlüssen der jeweiligen Stadt- und Gemeinderäte angekündigt. Nur Zörbig wird keine Rechtsmittel einlegen. Der Zahl der Klagen hat in der Geschichte des Kreises Seltenheitswert.