Zum Jahresbeginn ist im Landkreis Anhalt-Bitterfeld die Zuständigkeit für die Entsorgung der Leichtverpackungen neu geregelt. An Remondis. Die Touren bleiben gleich. Die Gelben Säcke werden aber nicht mehr ausgeliefert.

Gelbe Säcke werden verteilt - Zentrale Ausgabe erfolgt einmalig am Mittwoch in Bitterfeld-Wolfen

Die gelbe Säcke müssen im neuen Jahr abgeholt werden.

