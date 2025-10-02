Großformatig wird an einer Krinaer Bushaltestelle über die Gefahren von Unrat für Mensch und Tier informiert. Es ist der Anfang einer großen Kampagne gegen den Müll in der Gemeinde Muldestausee.

Gegen den Müll in der Natur - Fotos sorgen in Muldestausee für Furore

In Krina ist die erste Bushaltestelle mit eindringlichen Botschaften versehen. Die Gemeinde Muldestausee und Claudia Dietrich stehen hinter der Aktion.

Krina/MZ. - Illegale Müllentsorgung ist ein Problem. Kommunen kostet die Beseitigung des Unrats Jahr für Jahr Unsummen an Geld. Tendenz steigend, wie praktisch überall bestätigt wird. Müll wird zur Belastung für Menschen, Tiere und die Natur. „Weil viele Alltagsabfälle erst nach Jahrzehnten oder Jahrhunderten verrotten“, wie Claudia Dietrich betont. Die Schlaitzerin hat gemeinsam mit der Gemeinde Muldestausee die Aufklärungsaktion „Nicht mein Müll, aber mein Zuhause!“ gestartet. Jetzt wurde dabei ein deutlich sichtbares Ausrufezeichen gesetzt.