Immer wieder landen Dinge im Müll, die dort nicht hingehören. In Bitterfeld löste ein in Brand geratener Akku beinahe größeres Unheil aus. Die Kreiswerke appellieren an die Vernunft.

Gefährliche Fracht - Akkus im Müll machen Anhalt-Bitterfelder Kreiswerken zu schaffen

In Bitterfeld musste ein Entsorgungsfahrzeug der Anhalt-Bitterfelder Kreiswerke gelöscht werden. Brandursache war ein Akku im Müll.

Bitterfeld/MZ. - Sie halten Handys am Laufen, sorgen dafür, dass Lampen leuchten. Ohne sie würden die bei Kleinkindern beliebten Glitzerschuhe nicht funkeln, Geburtstagskarten beim Öffnen kein Liedchen erklingen lassen und auch E-Zigaretten nicht funktionieren. „Alles schön und gut“, sagt Petra Pletschke, die Geschäftsführerin der Anhalt-Bitterfelder Kreiswerke. „Aber im klassischen Restmüll, im Bioabfall oder der Papiersammeltonne haben Akkus nichts zu suchen.“