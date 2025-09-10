weather wolkig
  4. Wanderkino macht Halt im Saalekreis: Warum das frühere Kino Kur-Lichtspiele in Bad Dürrenberg für einen Abend wiederbelebt wird

Bad Dürrenberg hat wieder ein Kino – zumindest für einen Abend. Ein Wanderkino macht bald Halt in der Stadt. Und zwar dort, wo bis zur Wende Filme über die Leinwand flimmerten: in den alten „Kur-Lichtspielen“. Was dahinter steckt, welcher Film gezeigt wird und was sich heute im ehemaligen Kino befindet.

Von Luise Mosig 10.09.2025, 14:30
Filmabende dort, wo es kein Kino mehr gibt: Seinen Auftakt feierte Kino deCentral Ende August in Teuchern im Burgenlandkreis (Foto), nun kommt das Projekt in die Solestadt. (Foto: Lennart Wandsleb)

Bad Dürrenberg/MZ. - Das Kino soll zumindest für einen Abend wieder in Orte zurückkehren, wo es kein Kino mehr gibt: Das ist das Anliegen des Projekts „Kino deCentral“, das demnächst in Bad Dürrenberg Station macht.