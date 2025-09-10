Wanderkino macht Halt im Saalekreis Warum das frühere Kino Kur-Lichtspiele in Bad Dürrenberg für einen Abend wiederbelebt wird

Bad Dürrenberg hat wieder ein Kino – zumindest für einen Abend. Ein Wanderkino macht bald Halt in der Stadt. Und zwar dort, wo bis zur Wende Filme über die Leinwand flimmerten: in den alten „Kur-Lichtspielen“. Was dahinter steckt, welcher Film gezeigt wird und was sich heute im ehemaligen Kino befindet.