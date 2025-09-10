Vor dem Bernburger Amtsgericht musste sich eine sechsfache Mutter verantworten. Sie hatte ihrer erst 14 Jahre alten Tochter harte Drogen besorgt. Warum die Freiheitsstrafe von einem Jahr und drei Monaten zur Bewährung ausgesetzt wurde.

Kein Gefängnis für Bernburgerin, die 14-jährige Tochter mit Crystal Meth versorgt hat

Der Strafrichter am Amtsgericht Bernburg hat eine 47-jährige Mutter von sechs Kindern zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Sie hatte ihrer 14-jährigen Tochter Crystal Meth besorgt.

Bernburg/MZ. - In der Regel unternehmen Eltern etwas mit ihren Kindern, lesen ihnen vor, wenn sie klein sind. Oder fahren gemeinsam in den Urlaub, wandern, erkunden mit dem Fahrrad die Natur, machen Ausflüge oder gehen auch zu Sportveranstaltungen, wie zu Fußball-, Basketball- oder Handball-Bundesligaspielen.