Rathaus-Mannschaft startet bei Tour für mitteldeutsche Kinderheime. Die Rad-Runde führt von Oschatz über Bitterfeld-Wolfen zurück nach Sachsen.

Charlotte Heerwald, Steffen Wust, Michal Heine, Armin Schenk, Grit Marschik, Tom Rattensperger traten für die Stadt Bitterfeld-Wolfen in die Pedale.

Wolfen/Oschatz/MZ. - 656 Kilometer in fast 24 Stunden: Das ist die Bilanz der Mannschaft, die die Stadt Bitterfeld-Wolfen beim diesjährigen 24-Stunden-Radmarathon „Kinderaugen sollen leuchten“ vertrat. Die Benefizaktion wurde vom Verein der Goitzsche Front Chaos Crew und Steven Dornbusch organisiert. Das Besondere: Jeder gefahrene Kilometer bringt mindestens einen Euro für Kinderheime der Region.