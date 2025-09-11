weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  Inklusion im Sport: Goldmedaillen klimpern bei den Special Olympics in Halle

Der landesweit größte Sport-Wettbewerb für Menschen mit geistiger und mehrfacher Beeinträchtigung fand von Sonntag bis Mittwoch in Halle statt. Welche Strahlkraft hat das Event für die Inklusion im Sport?

Von Thisbe Westermann 11.09.2025, 09:54
Das olympische Feuer wurde am 07. September auf dem Marktplatz entzündet.
Das olympische Feuer wurde am 07. September auf dem Marktplatz entzündet. (Foto: Special Olympics Sachsen-Anhalt)

Halle/MZ - Ein letztes Mal wurde die Fackel am heutigen Mittwoch, 10. September, für die Special Olympics in Halle entzündet. Mit dem Ausmarsch der Delegation wurden die diesjährigen Spiele auf Landesebene nach vier Tagen des Wettbewerbs feierlich beendet.