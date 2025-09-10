So sehen Landesmeister aus: Jessica Ackermann und Anna Jolina Tondock holten bei den Landesspielen in Halle zahlreiche Medaillen. Wie das therapeutische Reiten funktioniert.

Joachim Bock bereitete Anna Jolina Tondock (oben) und Jessy Ackermann auf Wettkämpfe vor. Seit Sonntag starten die Mädchenerfolgreich bei den Landesspielen, holten Siege und Platzierungen. Jacqueline Pelka (linsk) wird bald die Nachfolge des Trainers antreten.

Zeitz/Halle/MZ. - Strahlende Augen, riesige Freude: Jessica Ackermann und Anna Jolina Tondock erkämpften sich bei den Landesspielen der Special Olympics Sachsen-Anhalt in Halle tolle Erfolge. Die Zeitzer Reiterin Jesssica Ackermann wurde am Montag im Level B und im Finale Geschicklichkeit am Dienstag jeweils Erste und einmal Zweite. Anna Jolina Tondock wurde Dritte und Erste. Die Zeitzer Mädchen können ihr Glück kaum fassen. „Ach ich bin so aufgeregt. Es ist ein großes schönes Fest mit vielen Sportlern und jeder Menge Zuschauern“, plaudert Anna Jolina Tondock. Und Ernst Ebenhoch, Ehrenvorsitzender des Vereins gehört in Halle zu den ersten Gratulanten. Die sportlichen Herausforderungen waren nicht einfach. Laut Reglement mussten die beiden Mädchen des Zeitzer Reitvereins mit einem fremden Pferd an den Start gehen. Dazu mussten sie sich erstmal ein Pferd aussuchen und dann hatten sie etwa 30 Minuten Zeit, als Reiter-Pferd-Duo zu funktionieren.