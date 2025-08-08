In der Schkönaer Straße in Schmerz ist es am Freitag, 8. August, zu einem Zwischenfall gekommen.

Die Feuerwehr vor Ort in Schmerz. Hier hatte es eine Detonation gegeben.

Gegen 9.45 Uhr wurde der Feuerwehr ein Brand gemeldet. Nach Angaben der Polizei war es beim Arbeiten mit einer Gasflasche zu einer Detonation und einem daraus folgenden Feuer gekommen. Durch das Geschehen wurde unter anderem Gebäudeteile einer Werkstatt beschädigt.

Die Schadenssumme wurde von der Polizei auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Personen kamen durch das Ereignis nicht zu schaden. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand vollständig ab. Durch die Polizei wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.