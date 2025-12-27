Der junge Sandersdorfer Popchor „PopTon“ wält bewusst moderne Musik und lässt klassische Grenzen hinter sich. Was die Idee dahinter ist.

Ganz neue Töne - Warum der neue Sandersdorfer Popchor „PopTon“ gerade viele Menschen überrascht

Der Popchor PopTon aus Sandersdorf bei einem gemeinsamen Auftritt in der Marienkirche.

Sandersdorf/MZ. - Ein Konzert in der Sandersdorfer Marienkirche lenkte kürzlich die Aufmerksamkeit auf ein Ensemble, das in der Region noch vergleichsweise neu ist. Der Popchor PopTon Sandersdorf nutzte den Auftritt, um sich erstmals einer breiteren Öffentlichkeit vorzustellen.