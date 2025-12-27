weather wolkig
Der junge Sandersdorfer Popchor „PopTon“ wält bewusst moderne Musik und lässt klassische Grenzen hinter sich. Was die Idee dahinter ist.

Von Thomas Schmidt 27.12.2025, 08:00
Der Popchor PopTon aus Sandersdorf bei einem gemeinsamen Auftritt in der Marienkirche. (Foto: Thomas Schmidt)

Sandersdorf/MZ. - Ein Konzert in der Sandersdorfer Marienkirche lenkte kürzlich die Aufmerksamkeit auf ein Ensemble, das in der Region noch vergleichsweise neu ist. Der Popchor PopTon Sandersdorf nutzte den Auftritt, um sich erstmals einer breiteren Öffentlichkeit vorzustellen.