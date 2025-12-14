Raguhn erlebt großen Musikmoment Ganz neue Töne in Raguhner Grundschule
Ein Spendenprojekt ermöglicht ein E-Piano für Unterricht und Veranstaltungen.
14.12.2025, 09:00
Raguhn/MZ. - Vor einigen Tagen hat die Grundschule „Am Markt“ in Raguhn ihr neues E-Piano vorgestellt. Für dieses Ziel hatte die Schule fast ein Jahr lang Spenden gesammelt. Die Idee dazu kam von Musiklehrerin Vreni Scheiter, die an der Musikschule „Gottfried Kirchhoff“ unterrichtet und für mehr musikalische Möglichkeiten an der Grundschule sorgen wollte.