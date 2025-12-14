Ein Spendenprojekt ermöglicht ein E-Piano für Unterricht und Veranstaltungen.

Das E-Piano sorgt in der Raguhner Aula für frische Klänge.

Raguhn/MZ. - Vor einigen Tagen hat die Grundschule „Am Markt“ in Raguhn ihr neues E-Piano vorgestellt. Für dieses Ziel hatte die Schule fast ein Jahr lang Spenden gesammelt. Die Idee dazu kam von Musiklehrerin Vreni Scheiter, die an der Musikschule „Gottfried Kirchhoff“ unterrichtet und für mehr musikalische Möglichkeiten an der Grundschule sorgen wollte.