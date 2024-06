Kleine Hände, große Taten Ganz junge Baumpaten: Warum Brehnaer und Ramsiner Kita-Kinder zu grünen Helden werden

Nachhaltige Pflege und Bildung im Einklang mit der Natur stehen in den Kitas in Brehna und Ramsin auf dem Plan. Der Nachwuchs übernimmt Baumpatenschaften und pflanzt zusätzlich Blumen an.