Fünf Tage nach Diebstahl in Bitterfeld: 57-Jähriger sieht Mann mit seinem E-Bike an sich vorbeifahren

Bitterfeld/MZ. - Ein etwas kurioser Kriminalfall hat sich in Bitterfeld ereignet. Wie die Polizei berichtet, hatte ein 57-Jähriger am Samstag, 22. Juni, den Diebstahl zweier E-Bikes bei der Polizei zur Anzeige gebracht. Wenige Tage später, nämlich am Donnerstag, 27. Juni, stellte er verwundert fest, dass ein Mann gegen 12.30 Uhr mit einem der gestohlenen Räder auf der Bismarckstraße in Bitterfeld unterwegs war.

Der Geschädigte stieg in sein Fahrzeug und folgte dem Mann bis zur Bitterfelder Röhrenstraße. Als dieser dort mit dem Rad in einer Wohnung verschwinden wollte, sprach der 57-Jährige ihn an und konnte ihn zur Herausgabe des Rades im Wert von ungefähr 3.000 Euro bewegen.

Als wenig später die verständigte Polizei vor Ort erschien, war der Täter jedoch bereits auf und davon. Die Beamten fanden allerdings den Namen heraus. Der 32-Jährige ist in der Vergangenheit bereits wegen ähnlich gelagerter Straftaten in Erscheinung getreten.