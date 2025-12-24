Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld verhandelt mit dem Helios-Konzern über das Krankenhaus in Zerbst. Nun gibt es einen ersten Zwischenerfolg.

Frohe Botschaft vor Weihnachten - Landkreis will alle Mitarbeiter von Helios Zerbst übernehmen

Helios wollte das Zerbster Krankenhaus zum 19. Dezember schließen.

Zerbst/Köthen/MZ. - Kurz vor Weihnachten gibt es eine wichtige und positive Nachricht für die Beschäftigten der Helios Klinik Zerbst: Im Zuge der geplanten Übernahme des Krankenhauses durch den Landkreis Anhalt-Bitterfeld zum 1. März 2026 sollen sämtliche Mitarbeiter übernommen werden. Diese zentrale Zusage ist das Ergebnis konstruktiver Verhandlungen, die letzte Woche in Berlin geführt wurden. Ursprünglich sollte die Klinik zum 19. Dezember geschlossen werden.