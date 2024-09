Die Arbeiten in einer der Hauptstraßen in Zörbig sollen bis Dezember abgeschlossen sein. Was bis dahin noch erledigt werden muss.

Zörbig/MZ. - Die Sanierungsarbeiten zwischen dem Ortseingang Zörbig aus Spören kommend und dem innerörtlichen Kreisverkehr gehen in die finale Phase. Aktuell wird die Asphaltdecke von der bauausführenden Firma STE Eilenburg in der Straße Am Wall und in der Spörener Straße abgefräst. Stefan Heika, Polier der Baufirma, erklärt am Dienstag: „Im Moment liegen wir wirklich gut in der Zeit und fräsen den Asphalt im Bereich Am Wall ab, das könnte heute abgeschlossen werden.“