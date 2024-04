Bei einem Unfall am Donnerstagmorgen in Zörbig ist eine Frau verletzt worden. Zudem entstand sehr hoher Sachschaden.

Folgenreicher Unfall in Zörbig - VW-Fahrerin schrottet am Straßenrand geparkten Tesla

Zörbig/MZ. - Bei einem Unfall am Donnerstag in Zörbig ist eine Frau verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war die 47-Jährige mit einem VW gegen 7 Uhr auf der Jeßnitzer Straße in Richtung B 183 gefahren. Hier verlor sie aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte mit einem geparkten Tesla.

Durch den Aufprall wurde die VW-Fahrerin leicht verletzt und musste von Rettungskräften noch an der Unfallstelle medizinisch versorgt werden. An ihrem Auto entstand Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro. Der Schaden am Tesla wurde auf circa 60.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.