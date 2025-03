Roitzsch/MZ. - „Bei herrlichem Sonnenschein konnte am Mittwoch, 12. März 1930, die Weihe der neuerbauten Schule mit Turnhalle in Roitzsch vorgenommen werden. Der auserwählte Platz in der Teichstraße, der später noch mit Grünanlagen versehen werden soll, eignet sich so recht dafür. Ganz besonders ist hierbei zu beachten, dass die Schule abseits vom lebhaften Straßenverkehr liegt und dem Unterricht keinerlei Störungen widerfahren ...“ So lautete die Notiz in der damaligen Tagespresse.

