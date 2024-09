Bitterfeld/MZ. - Der Aufsichtsrat von Lotto-Toto Sachsen-Anhalt hat der Vergabe von 944.000 Euro Lotteriefördermitteln für 25 gemeinnützige Vorhaben in Sachsen-Anhalt zugestimmt. Das geht aus einer Pressemitteilung des Unternehmens hervor.

Dabei kann sich der VC Bitterfeld-Wolfen über 20.000 Euro freuen. Nach elf Jahren in der 2. Bundesliga war der Verein 2023 in die 1. Volleyball-Bundesliga aufgestiegen. Wie es in der Mitteilung heißt, soll die Lottoförderung zum Klassenerhalt und zur bestmöglichen Vorbereitung und zum bestmöglichen Abschneiden an den 24 Spieltagen beitragen. Gefördert werden unter anderem Fahrtkosten zu den bundesweit stattfindenden Auswärtsspielen und Gebühren für den Spielbetrieb.

Mit dem Pferdesportverband Sachsen-Anhalt in Zörbig kann sich ein weiterer Sportverein über eine Finanzspritze freuen. 18.000 Euro stehen für das 2. Mitteldeutsche Hallenchampionat der Bundesländer Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen, das vom 10. bis 13. Oktober in Prussendorf sattfinden wird, bereit. Für mehr als 200 Reiterinnen und Reiter in verschiedenen Altersklassen ist dies der Saison-Höhepunkt. Sie werden sich in mehreren Wettkämpfen messen und mehrere Mitteldeutsche Meister ermitteln. Lotto Sachsen-Anhalt hat den Pferdesportverband bereits mehrfach gefördert – zuletzt für das 1. Mitteldeutsche Hallenchampionats-Turnier 2023.

Die mit 75.000 Euro höchstmögliche Einzelförderung geht übrigens auch in den Landkreis Anhalt-Bitterfeld. Der Europa-Jugendbauernhof in Deetz will mit dem Geld bis Juni 2025 mit dem weiteren Ausbau von Haus 2 in Summe 27 zusätzliche Übernachtungsmöglichkeiten schaffen, um bessere Bedingungen für die Kinder- und Jugendarbeit zu erreichen. Mit den neuen Betten soll die Kapazität des Jugendbauernhofes auf insgesamt 110 Plätze erhöht werden. Auch hier hat Lotto Sachsen-Anhalt schon mehrfach gefördert – so den Ausbau von Haus 3 mit 50.000 Euro.